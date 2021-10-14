Террористы РФ «поздравили» с Покровом обстрелами, ранен воин ВСУ

Террористы РФ «поздравили» с Покровом обстрелами, ранен воин ВСУhttps://racurs.ua/n161628-terroristy-rf-pozdravili-s-pokrovom-obstrelami-ranen-voin-vsu.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжается — армия и наемники России продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины с целью поддержания напряжения на оккупированных территориях. За прошедшие сутки, 13 октября, российские войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом утром 14 октября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное, — говорится в сообщении.
В ответ защитники Украины открывали огонь, чтобы заставить врага прекратить огневую активность.
По состоянию на 7.00 14 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России, — подытожили военные.
«Ракурс» поздравляет с праздником всех защитников и защитниц, которые посвятили жизнь обороне Украины!