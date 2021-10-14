Террористы РФ «поздравили» с Покровом обстрелами, ранен воин ВСУ

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается — армия и наемники России продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины с целью поддержания напряжения на оккупированных территориях. За прошедшие сутки, 13 октября, российские войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом утром 14 октября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное, — говорится в сообщении.

В ответ защитники Украины открывали огонь, чтобы заставить врага прекратить огневую активность.

По состоянию на 7.00 14 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России, — подытожили военные.

«Ракурс» поздравляет с праздником всех защитников и защитниц, которые посвятили жизнь обороне Украины!