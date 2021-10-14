Мужчина расстрелял пять человек из лука в Норвегии, есть раненые

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Ракурс

Теракт произошел в Норвегии вечером 13 октября. Пять человек погибли, еще двое, включая полицейского, который не был на службе, получили ранения в результате нападения 37-летнего мужчины, вооруженного луком и стрелами.

Злоумышленник разгуливал по городу Конгсберг (расположенному в 80 км от Осло), расстреливая людей наугад в течение 30 минут. Затем правоохранителям удалось его задержать, пишет Daily Mail.

Стрелком оказался местный житель. Ему уже предъявили обвинения. Следователи считают, что подозреваемый действовал в одиночку. Полиция пока не называет возможную причину нападения.

Пятеро убиты, двое ранены. Один из раненых — полицейский, который находился в местном магазине в свободное время, — уточнили в полиции.

Перед арестом вооруженный луком и стрелами злоумышленник успел сделать несколько предупредительных выстрелов. Других подробностей о задержанном норвежские власти не раскрывали. Известно, что в его доме в ближайшее время проведут обыск.

Напомним, вечером 13 октября появилась информация, что по норвежскому городу Конгсберг ходит человек с луком и стрелами и расстреливает людей.

После нападения полицейским Норвегии приказали носить при себе огнестрельное оружие.