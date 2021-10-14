Порошенко прокоментував вугільні схеми Медведчука

https://racurs.ua/ua/n161631-poroshenko-prokomentuvav-vugilni-shemy-medvedchuka.html

Ракурс

Петро Порошенко, колишній президент і лідер «Європейської солідарності», прокоментував звинувачення генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо вугільних схем проросійського нардепа Віктора Медведчука. Раніше очільниця Офісу генпрокурора заявила, що адміністрація Порошенка грала ключову роль у вугільній схемі кума Путіна.

Водночас екс-глава держави наголосив, що у 2014 році Кабмін і президент «рятували ситуацію в таких умовах», які навіть «не снилися» команді Володимира Зеленського, оскільки тоді Москва влаштувала тотальну блокаду й спричинила енергетичну кризу в Україні.

Про це повідомляє прес-служба «Євросолідарності».

У листопаді 2014 року це питання було винесене на засідання РНБО, де були надані вичерпні доручення всім необхідним структурам, включно з урядом, Мінпаливенерго, щоб забезпечити вугіллям і взяти його будь-де. Зокрема — взяти вугілля в українських державних шахтах, які зареєстровані в Україні на звільненій території або в Києві. На яких працюють українські громадяни, де виплачується заробітна платня шахтарям, аби вони не померли з голоду або не взяли гвинтівку і не пішли за гроші РФ в найманці, — заявив Порошенко.

Він також звинуватив офіс Венедіктової у фальсифікації справи. З його слів, ще у листопаді 2014 року було припинено постачання електроенергії з Росії, тоді як за президентства Зеленського його відновили.

Чому за останні два з половиною роки на 3,1 млрд дол. купили російського вугілля? І хіба це з вашої точки зору не є фінансуванням країни-агресора? Хіба не є фінансуванням окупованих територій і тероризму, коли кум Зеленського (звільнений банкір Євген Мецгер — ред.), голова «Укрексімбанку» — точно не без погодження із Зеленським — виділяє 60 млн дол. підприємству, що має стосунок до вугільної галузі та працює на окупованій території?, — заявив Порошенко.

Нагадаємо, 11 травня СБУ провела обшуки вдома у нардепа Віктора Медведчука. Генпрокурор Венедіктова повідомила про підозру Медведчуку і Тарасу Козаку. Йдеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму («родовище на 38 млрд грн»), передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які поїхали в Росію.

Окремо журналісти Bihus.Info опублікували 36 год. записів «плівок Медведчука». Вони доводять звʼязок нардепа з трубопроводом «Самара — Західний напрямок».

8 жовтня Офіс генпрокурора оголосив Медведчуку нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу. Того ж дня очільник СБУ Баканов заявив, що Порошенка перевірять на причетність до справи Медведчука. Політик нібито вмовляв Порошенка купувати вугілля у бойовиків.