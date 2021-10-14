«Красная» зона может расшириться, в «оранжевой» уже 17 областей

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«Красная» зона карантина в Украине может расшириться из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Херсонская область уже попала в перечень «красной» зоны эпидемиологической опасности, в нее также могут попасть еще пять областей.

Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще как минимум пять на подходе, — об этом заявил глава Министерства здравоохранения Олег Ляшко в эфире ТСН.

В «красной» зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, учебных заведений (где нет 100% вакцинированного персонала). Также действует запрет на проведение массовых мероприятий. Эти ограничения не распространяются, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

По состоянию на утро 14 октября Министерство здравоохранения отнесло в «оранжевую» зону 17 областей. В частности туда попали:

Волынская область, Днепропетровская область, Донецкая область, Житомирская область, Запорожская область, Луганская область, Львовская область, Николаевская область, Одесская область, Сумская область, Тернопольская область, Харьковская область, Херсонская область, Хмельницкая область, Черкасская область, Черновицкая область, Черниговская область.



Уровень заболеваемости COVID-19, при норме показателя 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 457 на 100 тыс., а в Киеве — 281 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Луганской, Черновицкой и Сумской областях.

В целом уровень госпитализаций больных «ковид» по стране составляет 66,4 при норме 60 на 100 тыс. населения.