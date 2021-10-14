Заседание СНБО созывает Зеленский

Заседание СНБО созывает Зеленскийhttps://racurs.ua/n161637-zasedanie-snbo-sozyvaet-zelenskiy.htmlРакурс
Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) созывает на завтра, 15 октября, президент Владимир Зеленский. Заседание запланировано на 16.00.
Об этом 14 октября сообщается на Фейсбук-странице СНБО.
Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины), — говорится в сообщении.
Все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
Ранее Зеленский активировал решение Совбеза о санкциях против ряда российских компаний, в список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.
Напомним, Данилов сообщал, что 15 октября на СНБО планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр Украины.
Также на этой неделе секретарь СНБО анонсировал расширение модулей глобальной информационно-аналитической системы «СОТА». Это откроет для украинцев доступ к данным о недропользовании, местных бюджетах и налогах. По словам Данилова, вскоре в открытом доступе будет:
мониторинг ситуации с COVID-19;
состояние здравоохранения Украины;
самоуправление в контексте децентрализации;
реестр лиц, в отношении которых применены санкции.