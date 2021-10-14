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Ракурс
Зеленский поручил срочно погасить 1,5 млрд грн долга перед военными

Зеленский поручил срочно погасить 1,5 млрд грн долга перед военными

14 окт 2021, 13:55
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Полностью выплатить долги украинским военным поручил правительству президент Владимир Зеленский. Министерство обороны должно им почти 1,5 млрд грн. Об этом свидетельствует указ главы государства № 532/2021 от 13 октября, который вступает в силу со дня опубликования.

Зеленский также постановил одноразового премировать военных и ветеранов войны по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме этого, глава государства поручил Кабинету министров до 31 декабря разработать и внести в Верховную Раду законопроект о совершенствовании системы денежных выплат военнослужащим. Правительство дополнительно обязали ежеквартально сообщать о состоянии выполнения мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших (в частности, о праве на жилье).


Напомним, Минобороны задолжало украинским военнослужащим более 1 млрд 465 млн грн. Из них 1,2 млрд грн — это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление. Кроме этого, было прекращено финансирование «боевых выплат» военным, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: Ракурс


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