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Ракурс
Марш защитников и защитниц проходит в Киеве

Марш защитников и защитниц проходит в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 окт 2021, 13:00
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Марш ко Дню защитников и защитниц 14 октября на праздник Покрова стартовал в Киеве. Незадолго до начала шествия его участники собирались в столичном парке Шевченко.

В рамках мероприятия планируется провести вече, после чего начнется шествие к площади Независимости и Офису президента.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в центре Киева на Покров перекроют движение в связи с проведением ряда мероприятий ко Дню защитников и защитниц Украины, в частности:

  • «Марша нации» (организатор Национальный корпус),

  • «Марша славы УПА» (организаторы ветеранские организации, волонтеры, ВО «Свобода» и другие проукраинские организации).

В четверг, 14 октября, в Украине празднуют государственный праздник — День защитника и защитниц. Украинские казаки считали Богородицу своей заступницей, а праздник Покрова — важнейшим в своем календаре. Нередко 14 октября казаки проводили свои вече, выбирая нового кошевого атамана или старшину. Так за праздником 14 октября закрепилось еще одно название — Казацкая Покрова. Именно 14 октября называют и днем основания УПА, хотя историки дискутируют о дате формального создания Украинской повстанческой армии в 1942 году на Ровенщине.

В 2014 году Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который во времена СССР был известен как день советской армии и ВМФ. Одновременно тогдашний президент учредил 14 октября Днем защитника Украины.


Владимир Зеленский гендерно нормировал это праздник, изменив его название на День защитников и защитниц Украины.

Источник: Ракурс


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