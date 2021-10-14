Марш защитников и защитниц проходит в Киеве

https://racurs.ua/n161635-marsh-zaschitnikov-i-zaschitnic-prohodit-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Марш ко Дню защитников и защитниц 14 октября на праздник Покрова стартовал в Киеве. Незадолго до начала шествия его участники собирались в столичном парке Шевченко.

В рамках мероприятия планируется провести вече, после чего начнется шествие к площади Независимости и Офису президента.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в центре Киева на Покров перекроют движение в связи с проведением ряда мероприятий ко Дню защитников и защитниц Украины, в частности:

«Марша нации» (организатор Национальный корпус),

«Марша славы УПА» (организаторы ветеранские организации, волонтеры, ВО «Свобода» и другие проукраинские организации).

В четверг, 14 октября, в Украине празднуют государственный праздник — День защитника и защитниц. Украинские казаки считали Богородицу своей заступницей, а праздник Покрова — важнейшим в своем календаре. Нередко 14 октября казаки проводили свои вече, выбирая нового кошевого атамана или старшину. Так за праздником 14 октября закрепилось еще одно название — Казацкая Покрова. Именно 14 октября называют и днем основания УПА, хотя историки дискутируют о дате формального создания Украинской повстанческой армии в 1942 году на Ровенщине.

В 2014 году Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который во времена СССР был известен как день советской армии и ВМФ. Одновременно тогдашний президент учредил 14 октября Днем защитника Украины.

Владимир Зеленский гендерно нормировал это праздник, изменив его название на День защитников и защитниц Украины.