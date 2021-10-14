Генконсульство РФ поздравило с Днем защитника и назвало Путина диктатором

https://racurs.ua/n161634-genkonsulstvo-rf-pozdravilo-s-dnem-zaschitnika-i-nazvalo-putina-diktatorom-foto.html

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Генконсульство РФ в Харькове поздравило с Днем защитника и защитниц Украины и назвало президента страны-агрессора Владимира Путина диктатором. Соответствующее поздравление размещено на странице в соцсети Instagram. Также там обнародованы имена негласных агентов Службы внешней разведки России, коллаборационистов, работников МИД РФ и Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Вероятно, официальную Instagram-страницу Генерального консульства РФ в Харькове «взломали» хакеры. Эта страница, очевидно, является подлинной, поскольку на нее можно зайти с официального сайта российского диппредставительства.

Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове искренне, от всего сердца, приветствуют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины… Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики России. Мы восхищаемся украинскими ребятами, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине, — говорится в сообщении.

На странице также опубликованы фото сотрудников консульства, на которых указаны их имена и фамилии. В комментариях потешаются украинские пользователи, понимая, что страницу, вероятно, «взломали».