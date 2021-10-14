Генконсульство РФ привітало з Днем захисника і назвало Путіна диктатором

https://racurs.ua/ua/n161634-genkonsulstvo-rf-pryvitalo-z-dnem-zahysnyka-i-nazvalo-putina-dyktatorom-foto.html

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Генконсульство РФ у Харкові привітало з Днем захисника і захисниць України та назвало президента країни-агресора Володимира Путіна диктатором. Відповідне привітання розміщено на сторінці у соцмережі Instagram. Також там оприлюднено імена негласних агентів Служби зовнішньої розвідки Росії, колаборантів, працівників МЗС РФ та Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії.

Ймовірно, офіційну Instagram-сторінку Генерального консульства РФ у Харкові «зламали» хакери. Ця сторінка, очевидно, є справжньою, оскільки на неї можна зайти з офіційного сайту російського диппредставництва.

Співробітники Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові щиро, від усього серця, вітають український народ з Днем захисників і захисниць України!.. Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Росії. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п’ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні, — йдеться у повідомленні.

На сторінці також опубліковані фото зі співробітниками консульства, на яких зазначені їхні імена та прізвища. У коментарях потішаються українські користувачі, розуміючи, що сторінку, ймовірно, «зламали».