Марш захисників і захисниць триває у Києві

https://racurs.ua/ua/n161635-marsh-zahysnykiv-i-zahysnyc-tryvaie-u-kyievi-translyaciya.html

Ракурс

Марш до Дня захисників та захисниць 14 жовтня на свято Покрови стартував у Києві. Незадовго до початку ходи її учасники збиралися у столичному парку Шевченка.

В рамках заходу планується провести віче, після чого розпочнеться хода до майдану Незалежності та Офісу президента.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у центрі Києва на Покрову перекриють рух у зв’язку із проведенням низки заходів до Дня захисників і захисниць України, зокрема:

«Маршу нації» (організовує Національний корпус),

«Маршу слави УПА» (організовують ветеранські організації, волонтери, ВО «Свобода» та інші проукраїнські організації).

У четвер, 14 жовтня, в Україні святкують державне свято — День захисника і захисниць. Українські козаки вважали Богородицю своєю заступницею, а свято Покрови — найважливішим у своєму календарі. Нерідко 14 жовтня козаки проводили свої віче, обираючи нового кошового отамана або старшину. Так за святом 14 жовтня закріпилася ще одна назва — Козацька Покрова. Саме 14 жовтня називають і днем заснування УПА, хоча історики дискутують щодо дати формального створення Української повстанської армії у 1942 році на Рівненщині.

У 2014 році Петро Порошенко скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який за часів СРСР був відомий як день радянської армії і ВМФ. Одночасно тодішній президент заснував 14 жовтня як День захисника України.

Володимир Зеленський гендерно унормував це свято, змінивши його назву на День захисників та захисниць України.