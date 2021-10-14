Зеленський доручив невідкладно погасити 1,5 млрд боргу перед військовими

https://racurs.ua/ua/n161636-zelenskyy-doruchyv-nevidkladno-pogasyty-1-5-mlrd-borgu-pered-viyskovymy.html

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Повністю виплатити борги українським військовим доручив уряду президент Володимир Зеленський. Міністерство оборони винне їм майже 1,5 млрд грн. Про це свідчить указ глави держави № 532/2021 від 13 жовтня, який набирає чинності з дня опублікування.

Зеленський також постановив одноразового преміювати військових та ветеранів війни з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Окрім цього, глава держави доручив Кабінету міністрів до 31 грудня розробити та внести до Верховної Ради законопроект щодо вдосконалення системи грошових виплат військовослужбовцям. Уряд додатково зобов’язали щоквартально повідомляти про стан виконання заходів для соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих (зокрема, щодо права на житло).

Нагадаємо, Міноборони заборгувало українським військовослужбовцям понад 1 млрд 465 млн грн. З них 1,2 млрд грн — це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Окрім цього, було припинене фінансування «бойових виплат» військовим, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.