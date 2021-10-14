Засідання РНБО скликає Зеленський

https://racurs.ua/ua/n161637-zasidannya-rnbo-sklykaie-zelenskyy.html

Ракурс

Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) скликає на завтра, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський. Засідання заплановане на 16.00.

Про це 14 жовтня повідомляється на Фейсбук-сторінці РНБО.

Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в Києві засідання РНБО України (Офіс президента України), — йдеться в повідомленні.

Усі члени РНБО проінформовані про дату, час і місце проведення засідання.

Раніше Зеленський активував рішення Радбезу про санкції проти низки російських компаній, до списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані в Криму.

Нагадаємо, Данілов повідомляв, що 15 жовтня на РНБО планують розглянути проблеми контрабанди і використання надр України.

Також цього тижня секретар РНБО анонсував розширення модулів глобальної інформаційно-аналітичної системи «СОТА», що відкриє для українців доступ до даних про надрокористування, місцеві бюджети і податки. За словами Данілова, незабаром у відкритому доступі буде: