Засідання РНБО скликає Зеленський

Засідання РНБО скликає Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n161637-zasidannya-rnbo-sklykaie-zelenskyy.htmlРакурс
Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) скликає на завтра, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський. Засідання заплановане на 16.00.
Про це 14 жовтня повідомляється на Фейсбук-сторінці РНБО.
Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в Києві засідання РНБО України (Офіс президента України), — йдеться в повідомленні.
Усі члени РНБО проінформовані про дату, час і місце проведення засідання.
Раніше Зеленський активував рішення Радбезу про санкції проти низки російських компаній, до списку також потрапили юридичні особи, зареєстровані в Криму.
Нагадаємо, Данілов повідомляв, що 15 жовтня на РНБО планують розглянути проблеми контрабанди і використання надр України.
Також цього тижня секретар РНБО анонсував розширення модулів глобальної інформаційно-аналітичної системи «СОТА», що відкриє для українців доступ до даних про надрокористування, місцеві бюджети і податки. За словами Данілова, незабаром у відкритому доступі буде:
моніторинг ситуації з COVID-19;
стан охорони здоров’я України;
самоврядування в контексті децентралізації;
реєстр осіб, щодо яких застосовані санкції.