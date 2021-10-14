Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n161639-minlyva-hmarnist-ta-proholoda-pogoda-v-ukrayini-na-15-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 15 жовтня буде прохолодною, але значних злив не очікується.

Погода найближчої доби перебуватиме під впливом циклону з півночі, обіцяють мінливу хмарність. Суттєвих заморозків цієї ночі не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 15 жовтня буде прохолодною, небо затягнуть хмари. Вночі температуру повітря прогнозують 0−3° тепла, а вдень повітря очікується 4−13° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−9 м/с.

Погода в Харкові найближчої доби буде хмарною, але сонце може виглянути з-за хмар. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 5−7° тепла, а вдень піднімуться до 8−12° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 2−8 м/с.

Погодні умови в Одесі у п’ятницю передбачають мінливу хмарність та короткочасний дощ вранці. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° тепла, а вдень обіцяють 12−13° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−9 м/с.

Погода у Львові завтра буде ясною та сонячною. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 2−3° тепла, а вдень обіцяють 4−13° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 14 жовтня буде прохолодна та сонячна. Температура в більшості областей опуститься на кілька градусів у порівнянні з попередніми днями.