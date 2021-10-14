Кейт Міддлтон знову вийшла в світ у старому одязі. Фото: PA

https://racurs.ua/ua/n161640-keyt-middlton-znovu-vyyshla-v-svit-u-staromu-odyazi-foto.html

Ракурс

Кейт Міддлтон знову з’явилася на публіці у старому одязі, який одягала ще у 2016 році.

Герцогиня Кембриджська разом з чоловіком принцом Вільямом відвідала Королівські ботанічні сади Kew Gardens у Лондоні. Там відбувався освітній захід. Дружину принца сфотографували у салатовій кофті, чорних прямих брюках та туфлях на високих підборах. Образ герцогині доповнювали дорогоцінне кільце та годинник. Про це пише Daily Mail.

На ній було класичне зелене пальто від дорогого бренду Erdem. Коштує таке пальто 1 тис. 765 фунтів стерлінгів. Цей верхній одяг Кейт Міддлтон носила під час громадських заходів.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон неодноразово помічали в старому одязі. У жовтні дружина принца Вільяма з’явилася на публіці в сукні демократичного мас-маркету Zara, яку купила у 2020 році. ЗМІ припускали, що у такий спосіб дружина принца Вільяма дає зрозуміти, що усвідомлено ставиться до гардероба й розумного споживання.

Джерело: Daily Mail