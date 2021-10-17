Їзда в дощову погоду. Фото: ria.com

https://racurs.ua/ua/n161725-pogana-pogoda-vplyvaie-na-robotu-avtomobilnyh-system-bezpeky-vcheni.html

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Автомобільні системи безпеки починають погано працювати в погану погоду.

Дослідження Американської автомобільної асоціації (ААА) показало, що дощ впливає на роботу таких сучасних систем. Науковий експеримент провели в закритому приміщенні з імітацією дощу. Виявилося, що машини, оснащені автоматичним екстреним гальмуванням, рухаючись зі швидкістю 56 км/год, в 33% випадків під час дощу зіштовхувалися з автомобілями, що зупинилися. Також під час дощу гірше працюють і інші системи безпеки. Про це повідомляється на сайті Newsroom.

Автоексперти встановили, що функція, яка вмикає допомогу в утриманні смуги руху, під час дощу не справлялася зі своїм завданням в 69% випадків. В American аutomobile аssociation стверджують, що стандарти тестування автомобільних систем безпеки треба змінити, бо вони зазвичай випробовуються в ідеальних умовах.

Під час дослідження також симулювали інші умови навколишнього середовища, включаючи вплив комах і бруд на лобовому склі, які можуть перешкодити роботі камер та інших датчиків. Фахівці дійшли висновку, що водії обов’язково повинні тримати лобове скло в чистоті.

За словами представника ААА Грега Бреннона, системи безпеки машин покладаються на камери та датчики для візуалізації розмітки на дорозі, автомобілях, пішоходах та інших перешкодах. Він наголошує, що дощ має дуже сильний вплив на ці системи безпеки.

Нагадаємо, в автомобілях BMW, починаючи з модельного ряду 2019 року, з’явилася нова функція — дистанційний запуск мотора. Цю функцію можна отримати після придбання оновлення програмного забезпечення машини.

Джерело: Newsroom