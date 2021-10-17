Плутанину з санкційними списками пояснив Данілов. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n161724-plutanynu-z-sankciynymy-spyskamy-rnbo-poyasnyv-danilov.html

Ракурс

Помилки у рішенні Ради нацбезпеки та оборони відносно 108 осіб із санкційного списку кримінальних авторитетів пояснив секретар РНБО Олексій Данілов.

У п’ятницю, 15 жовтня, Данілов заявив, що у рішенні РНБО, яке стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, була допущена помилка відносно 108 осіб. Сьогодні, 17 жовтня, секретар Радбезу та оборони пояснив, що до списку внесли 108 осіб не помилково, а з помилками у даних і стосувалися вони транслітерації прізвищ. Про це він зазначив у коментарі «Громадському».

Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені, — стверджує Данілов.

За словами посадовця, правоохоронці, які допустили помилки транслітерації, були покарані.

Данілов також визнав, що серед більш ніж 650 осіб таки була одна особа, яка опинилась у переліку випадково. Санкції щодо неї вже зняли.

Тим часом представник МВС часів Арсена Авакова Ярослав Тракало у коментарі «Українській правді» заявив, що Міністерство внутрішніх справ нікого помилково не «зараховувало» до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку стосуються транслітерації прізвищ.

Нагадаємо, 16 жовтня РНБО провела засідання й ухвалила рішення запровадити санкції проти осіб, які приймали та організовували вибори РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку додали понад 200 осіб. Також під санкції потрапила російська компанія MERE.

Джерела: «Громадське», «Українська правда»