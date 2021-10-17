Путаницу с санкционными списками объяснил Данилов. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n161724-putanicu-s-sankcionnymi-spiskami-snbo-obyasnil-danilov.html

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Ошибки в решении Совета нацбезопасности и обороны в отношении 108 человек из санкционного списка криминальных авторитетов объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В пятницу, 15 октября, Данилов заявил, что в решении СНБО, которое касалось санкций в отношении криминальных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка в отношении 108 человек. Сегодня, 17 октября, секретарь Совбеза и обороны пояснил, что в список внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных и касались они транслитерации фамилий. Об этом он отметил в комментарии «Общественному».

Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены, — утверждает Данилов.

По словам чиновника, правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны.

Данилов также признал, что среди более чем 650 человек все-таки был один человек, который оказался в перечне случайно. Санкции в отношении него уже сняли.

Между тем представитель МВД времен Арсена Авакова Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде» заявил, что Министерство внутренних дел никого по ошибке не «причисляло» к криминалитету, а нынешние изменения в санкционном списке касаются транслитерации фамилий.

Напомним, 16 октября СНБО провел заседание и принял решение ввести санкции против лиц, которые принимали и организовывали выборы РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе. В перечень добавили более 200 человек. Также под санкции попала российская компания MERE.

Источники «Общественное», «Украинская правда»