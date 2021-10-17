Китай испытал гиперзвуковую ракету. Фото: РБК

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Запуск гиперзвуковой ракеты, которая способна нести ядерное оружие, в августе 2021 года осуществил Китай.

Гиперзвуковой летательный аппарат по низкой орбите пролетел всю орбиту Земли, дальше снизилась для поражения цели, но не попала в нее. Гиперзвуковой планирующий блок лишь на несколько десятков метров отклонился от мишени. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки Соединенных Штатов Америки.

Один из собеседников рассказал журналистам, что тестирование этой ракеты показало, что КНР достигла впечатляющего прогресса в разработке гиперзвукового оружия. Источник подчеркнул, что Пекин гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем считали в Пентагоне.

По информации источников, китайская ракета способна совершить полет через Южный полюс. Таким образом она потенциально угрожает американской системе противовоздушной обороны, которая сосредоточена на отражении возможных атак с северного полярного направления.

Сообщается, что ракету разработали специалисты Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, которая входит в состав государственной оборонной корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Запуск аппарата осуществили с помощью созданной дочерним предприятием CASC ракеты-носителя семейства «Чанчжэн».

Напомним, 4 октября Министерство обороны Российской Федерации заявляло об успешном проведении первого испытательного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки. В ведомстве заверили, что серийные поставки «Циркона» в войска запланированы на 2022 год.

Источник: Financial Times