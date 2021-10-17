Главарь боевиков Арсен Павлов, который был известен как Моторола. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/n161722-specoperacii-po-likvidacii-glavarey-ordlo-pri-zelenskom-prekratilis-butusov.html

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Спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу президента Петра Порошенко, при президенте Владимире Зеленском полностью прекратились.

За два с половиной года президентства Зеленского на Донбассе украинские спецслужбы не уничтожили ни одного известного российского террориста. Об этом заявляет журналист Юрий Бутусов, соответствующее сообщение опубликовано на страницах издания «Цензор.НЕТ».

Ни о каком успехе спецопераций говорить не приходится, потому что начальником комитета по разведке при президенте Зеленский назначил открытого русофила, заместителя министра иностранных дел времен Януковича Руслана Демченко. В результате прошла половина срока полномочий Зеленского, а мы обсуждаем не успех наших спецслужб, а провалы, — пишет журналист.

Также в своем материале Бутусов раскрыл подробности ликвидации одного из главарей пророссийских боевиков Арсена Павлова, который был известен как Моторола. Боевика уничтожили 16 октября 2016 года в результате спецоперации 5-го управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Террорист погиб в результате взрыва в лифте собственного дома.

Отмечается, что, учитывая причастность Моторолы к убийству многих украинцев, ликвидировать боевика решили в его доме. Поскольку охрана террориста контролировала двор и сам подъезд, а в доме жило много мирных жителей, так что ликвидацию нужно было провести так, чтобы невинные люди не пострадали. Спецоперацию проводили два добровольца — один кадровый сотрудник разведки, другой — внештатный агент. Перед тем, как отправиться в Донецк, в Киеве провели тренировку в подъезде дома, где был установлен лифт такой же конструкции.

По легенде группа действовала как бригада лифтеров, а саму взрывчатку замаскировали под комплект лифтера. За несколько дней до взрыва агенты украинской спецслужбы зашли в дом Моторолы в Донецке. Охрана проверила документы и сумку, но ничего не нашла. «Лифтеры» установили взрывчатку и датчик, который должен был сигнализировать, что террорист зашел в лифт.

А день своей гибели Павлов зашел в подъезд с одним охранником. Разведчики зафиксировали это и позвонили Мотороле на мобильный. Павлов поднял трубку и раздался взрыв.

Бутусов отмечает, что после спецоперации украинские диверсанты успешно покинули Донецк. ФСБ рапортовала о задержании «террористов», но они не имели никакого отношения к взрыву.

Напомним, в прошлом году в конце июля под Минском задержали группу из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы больше года разрабатывали спецоперацию по завлечению этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны были бы предстать перед судом.

Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.

Источник: «Цензор.НЕТ»