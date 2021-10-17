Ватажок бойовиків Арсен Павлов, який був відомий як Моторола. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/ua/n161722-specoperaciyi-z-likvidaciyi-vatajkiv-ordlo-pry-zelenskomu-prypynylysya-butusov.html

Ракурс

Спецоперації з ліквідації ватажків російських терористів, які здійснювалися за наказом президента Петра Порошенка, при президенті Володимиру Зеленському повністю припинилися.

За два з половиною роки президентства Зеленського на Донбасі українські спецслужби не знищили жодного відомого російського терориста. Про це заявляє журналіст Юрій Бутусов, відповідний допис опубліковано на сторінках видання «Цензор.НЕТ».

Ні про який успіх спецоперацій говорити не доводиться, тому що начальником комітету з розвідки при президенті Зеленський призначив відкритого русофіла, заступника міністра закордонних справ часів Януковича Руслана Демченка. В результаті минула половина терміну повноважень Зеленського, а ми обговорюємо не успіх наших спецслужб, а провали, — пише журналіст.

Також у своєму матеріалі Бутусов розкрив подробиці ліквідації одного з ватажків проросійських бойовиків Арсена Павлова, який був відомий як Моторола. Бойовика знищили 16 жовтня 2016 року унаслідок спецоперації 5-го управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Терорист загинув внаслідок вибуху в ліфті власного будинку.

Зазначається, що, з огляду на причетність Мотороли до вбивства багатьох українців, ліквідувати бойовика вирішили в його домі. Оскільки охорона терориста контролювала двір і сам під’їзд, а в будинку жило багато мирних жителів, тож ліквідацію треба було провести так, щоб невинні люди не постраждали. Спецоперацію проводили два добровольці — один кадровий співробітник розвідки, інший — позаштатний агент. Перед тим, як вирушити до Донецька, в Києві провели тренування у під’їзді будинку, де був встановлений ліфт такої ж конструкції.

За легендою група діяла як бригада ліфтерів, а саму вибухівку замаскували під комплект ліфтера. За кілька днів до вибуху агенти української спецслужби зайшли в будинок Мотороли у Донецьку. Охорона перевірила документи та сумку, але нічого не знайшла. «Ліфтери» встановили вибухівку та датчик, який мав сигналізувати, що терорист зайшов у ліфт.

А день своєї загибелі Павлов зайшов у під’їзд з одним охоронцем. Розвідники зафіксували це й зателефонували Моторолі на мобільний. Павлов підняв слухавку й пролунав вибух.

Бутусов зазначає, що після спецоперації українські диверсанти успішно покинули Донецьк. ФСБ рапортувала про затримання «терористів», але вони не мали жодного відношення до вибуху.

Нагадаємо, торік наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом.

Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.

Джерело: «Цензор.НЕТ»