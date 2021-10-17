Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 18 жовтня переважатиме прохолодна, синоптики обіцяють хмарність.

Короткочасні опади синоптики місцями обіцяють в деяких областях, бо погода найближчої доби продовжить перебувати під впливом циклонів зі сходу та заходу. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві у перший робочий день тижня буде похмурою, ввечері можливі короткочасні дощі. Вночі температуру повітря прогнозують 0−6° тепла, а вдень повітря очікується 7−10° вище нуля. Вітер очікується зі швидкістю 2−10 м/с.

Погода в Харкові 18 жовтня прогнозується похмура, дощитиме після 21.00. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 7−8° тепла, а вдень піднімуться до 7−10° із позначкою плюс за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 2−8 м/с.

Погодні умови в Одесі завтра з мінливою хмарністю, місцями буде сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−10° тепла, а вдень обіцяють 7−14° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−9 м/с.

Погода у Львові в понеділок буде з мінливою хмарністю, короткочасний дощ можливий в обідній та вечірній час. Температурні показники наступні — вночі прогнозують 5−6° тепла, а вдень обіцяють 6−11° вище нуля за Цельсієм. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−11 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 17 жовтня буде хмарною. У центральних, західних і південних областях обіцяли невеликі дощі.