Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 18 октября будет преобладать прохладная, синоптики обещают облачность.

Кратковременные осадки синоптики местами обещают в некоторых областях, так как погода в ближайшие сутки продолжит находиться под влиянием циклонов с Востока и Запада. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве в первый рабочий день недели будет пасмурной, вечером возможны кратковременные дожди. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−6° тепла, а днем ожидается 7−10° выше нуля. Ветер ожидается со скоростью 2−10 м/с.

Погода в Харькове 18 октября прогнозируется пасмурная, дождливая — после 21.00. Столбики термометров ночью опустятся до 7−8° тепла, а днем поднимутся до 7−10° с отметкой плюс по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 2−8 м/с.

Погодные условия в Одессе завтра с переменной облачностью, местами будет солнечно. Столбики термометров ночью покажут 9−10° тепла, а днем обещают 7−14° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 3−9 м/с.

Погода во Львове в понедельник будет с переменной облачностью, кратковременный дождь возможен в обеденное и вечернее время. Температурные показатели следующие — ночью прогнозируют 5−6° тепла, а днем обещают 6−11° выше нуля по Цельсию. Ветер прогнозируют со скоростью 2−11 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 17 октября будет облачной. В центральных, западных и южных областях обещали небольшие дожди.