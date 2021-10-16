Туман накроет запад Украины 17 октября. Фото: ФБ

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Ракурс

Погода в Украине 17 октября, в воскресенье, будет облачной. Синоптики предупреждают о тумане, который ожидается в большинстве западных регионов, а также в Черниговской и Сумской областях.

Объявлен желтый уровень опасности. В центральных, западных и южных областях пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 2−5 м/с, порывы до 9 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет пасмурной и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 5−6°, днем ​​поднимутся до 9−10°.

Погода во Львове также ожидается без осадков. Ночью температура воздуха будет 4−6°, днем ​​поднимется до 8−10° тепла.

Погода в Харькове прогнозируется с переменной облачностью. Температура ночью прогнозируется 5−7°, днем ​​- 13−15°.

Погода в Одессе ожидается дождливая. Ночью температура воздуха составит 8−10°, днем ​​поднимется до 13−15°.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 октября будут относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo