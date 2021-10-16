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Ракурс
Нил Прайс. Фото: Голос Америки

США резко осудили перепись населения в оккупированном Крыму

16 окт 2021, 14:36
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Перепись населения в Крыму резко осудили Соединенные Штаты Америки (США). Там считают такие действия попыткой Российской Федерации подорвать суверенитет Украины.

В Госдепе отметили, что Крым — это Украина. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нил Прайс в Twitter.

Соединенные Штаты Америки осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявил Прайс.

Как известно, Российская Федерация с 15 октября по 14 ноября проводит перепись населения. Оккупанты также проводят перепись в украинском Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины осудили «перепись», организованную оккупантами Крыма, и отметили, что такие действия Кремля является продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства.


Европейский Союз призвал РФ прекратить нарушение международного и гуманитарного права в Крыму. Комментируя «перепись», секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оккупированный полуостров, рано или поздно, вернется в состав Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Крым превращается в «ядерный отстойник» России, а территории полуострова грозит экологическая катастрофа из-за действий оккупационных властей, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Источник: Ракурс


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