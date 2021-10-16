США різко засудили перепис населення в окупованому Криму

Нед Прайс. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n161695-ssha-rizko-zasudyly-perepys-naselennya-v-okupovanomu-krymu.html

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Перепис населення в Криму різко засудили Сполучені Штати Америки (США). Там вважають такі дії Російської Федерації спробою підірвати суверенітет України.

Там наголошують, що Крим — це Україна. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс у Twitter.

Сполучені Штати Америки засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, — заявив Прайс.

Як відомо, Російська Федерація з 15 жовтня по 14 листопада проводить перепис населення. Окупанти також проводять перепис в українському Криму. У Міністерстві закордонних справ України засудили «перепис», організований окупантами Криму, і наголосили, що такі дії Кремля є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства.

Європейський Союз закликав РФ припинити порушення міжнародного та гуманітарного права в Криму. Коментуючи «перепис», секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що окупований Росією Кримський півострів, рано чи пізно, повернеться до складу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Крим перетворюється на «ядерний відстійник» Росії, а території півострова загрожує екологічна катастрофа через дії окупаційної влади, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.