Маршрутка. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161694-marshrutku-v-kyievi-obstrilyaly-nevidomi.html

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Маршрутку в Києві обстріляли невідомі — інцидент трапився в Дніпровському районі Києва в п’ятницю, 25 жовтня.

Водій отримав тілесні ушкодження. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в Дніпровському районі група невідомих чоловіків стріляла в автобус. Попередньо поліцейські з’ясували, що зловмисники декілька разів здійснили постріли в бік громадського транспорту та втекли.

Унаслідок події водій автобусу, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерплий відмовся.

За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб нападників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відреагувала на замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.