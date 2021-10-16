Школи Запоріжжя передчасно йдуть на канікули через коронавірус

карантин. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161693-shkoly-zaporijjya-peredchasno-ydut-na-kanikuly-cherez-koronavirus.html

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«Червона» зона в Запоріжжі запроваджується з 18 жовтня, через що школярі підуть на осінні канікули раніше, ніж планувалося.

Учні мали навчатися до 25 жовтня. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Зокрема, канікули для школярів триватимуть до 24 жовтня, а не до 31, як це мало б бути за планом.

Канікули, які були заплановані на 25 жовтня-31 жовтня перенесені на 18−24 жовтня в усіх навчальних закладах міста, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, після переходу регіону до «червоної» зони, громадським транспортом зможуть користуватися не всі. Перехід регіону до «червоної» зони адаптивного карантину означатиме, що проїзд на громадському транспорті міста буде доступний лише за умови:

наявності COVID-сертифікату;

результату негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше як за 72 год.;

довідки для проїзду на час дії карантину, виданої з місця роботи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення набере чинності 18 жовтня.

Джерело: РБК-Україна