Юпітер. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161692-nasa-zapustyt-kosmichnyy-zond-do-upitera-scho-vyvchatymut.html

Ракурс

NASA, національне космічне агентство Сполучених Штатів Америки (США), запустить свій перший космічний зонд Lucy вартістю майже 1 млрд доларів вже сьогодні, 16 жовтня.

За допомогою космічного пристрою планується розпочати вивчення троянських астероїдів поблизу Юпітера. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Зокрема, запуск ракети Atlas V 401 United Launch Alliance з космічним кораблем NASA Lucy запланований зі станції на мисі Канаверал у Флориді о 5.34 ранку за східним поясним часом.

Відомо, що під час своєї 12-річної основної місії Lucy досліджуватиме рекордну кількість астероїдів. Зокрема, проліт одного астероїда в головному поясі Сонячної системи та семи троянських астероїдів біля Юпітера.

Шлях Lucy буде повертатися до планети Земля три рази для допомоги гравітації, що зробить її першим космічним кораблем, який повернеться в околиці Землі з зовнішньої частини Сонячної системи. Натомість метеорологи прогнозують 90% ймовірність сприятливих погодних умов на стартовому майданчику для зльоту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчений зі шведського Королівського інституту технологій, фізики космосу і плазми Лоренцо Рота помітив на супутнику Юпітера водяну пару за допомогою телескопа «Хаббл». Пара виходить на одній з півкуль.