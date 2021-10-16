Юпитер. Фото: istock

https://racurs.ua/n161692-nasa-zapustit-kosmicheskiy-zond-k-upiteru-chto-budet-izuchat.html

Ракурс

NASA, национальное космическое агентство Соединенных Штатов Америки (США), запустит свой первый космический зонд Lucy стоимостью почти 1 млрд долларов уже сегодня, 16 октября.

С помощью космического устройства планируется начать изучение троянских астероидов вблизи Юпитера. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В частности, запуск ракеты Atlas V 401 United Launch Alliance с космическим кораблем NASA Lucy запланирован со станции на мысе Канаверал во Флориде в 5.34 утра по восточному поясному времени.

Известно, что во время своей 12-летней основной миссии Lucy будет исследовать рекордное количество астероидов. В частности, пролет одного астероида в главном поясе Солнечной системы и семи троянских астероидов у Юпитера.

Путь Lucy будет возвращаться к планете Земля три раза для помощи гравитации, что сделает ее первым космическим кораблем, который вернется в окрестности Земли с внешней части Солнечной системы. Метеорологи прогнозируют 90% вероятность благоприятных погодных условий на стартовой площадке для взлета.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученый из шведского Королевского института технологий, физики космоса и плазмы Лоренцо Рота заметил на спутнике Юпитера водяной пар с помощью телескопа «Хаббл». Пар исходит из одного из полушарий.