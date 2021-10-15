Необычное природное явление заметили на ледяном спутнике Юпитера

Юпитер. Фото: istock

https://racurs.ua/n161676-neobychnoe-prirodnoe-yavlenie-zametili-na-ledyanom-sputnike-upitera.html

Ракурс

Космос продолжает удивлять необычными явлениям. Ученый из шведского Королевского института технологий, физики космоса и плазмы Лоренцо Рота заметил на спутнике Юпитера постоянно присутствующий пар при помощи телескопа «Хаббл».

Пар исходит на одном из полушарий. Об этом сообщает Naked science.

Считается, что под ледяным щитом Европы плещется жидкий соленый океан. Подтверждение тому — плюмы, похожие на земные гейзеры. Время от времени они выпускают выбивающие струи пара из-под трещин во льду. Ученые считали, что этот пар появляется сгустками в атмосфере спутника, а потом выпадает обратно в виде снега.

Но оказалось, что этот пар распределен в атмосфере равномерно — причем, только в одном полушарии спутника, покрытого льдом.

Открытие удалось сделать благодаря анализу архива изображений, сделанных при помощи телескопа «Хаббл», когда Луна находилась в разных орбитальных позициях. Ультрафиолетовые снимки позволили определить содержание кислорода в атмосфере спутника и сделать вывод о наличии водяного пара.

Существование постоянного пара на Европе особенно удивительно, поскольку там очень холодно — дневной максимум составляет минус 126 градусов Цельсия, а минимум доходит до минус 190 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали, что падение на Юпитер неизвестного объекта размером около 100 м, который может быть небольшой кометой или астероидом, зафиксировал астроном-любитель из Бразилии Хосе Луис Перейра.

Источник: Naked science