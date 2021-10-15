Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n161675-koronavirus-sposoben-zarajat-kletki-setchatki-glaza-uchenye.html

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Научное открытие удалось сделать немецким ученым — оказалось, что коронавирус может проникать в сетчатку глаза, заражать фоторецепторы и ганглиозные клетки.

Также он повышает экспрессию воспалительных генов, в том числе связанных с дегенерацией «желтого пятна». Соответсвующее исследование опубликовали на портале bioRxiv.org.

Биологи из Института молекулярной биомедицины общества Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма в Германии подвергли зрелые органоиды сетчатки человека воздействию коронавируса, а затем инкубировали и изучили.

Рибонуклеиновую кислоту вируса обнаружили с помощью теста ПЦР в органоидах, обработанных коронавирусом. Также исследователи проанализировали вирусные бляшки для измерения активных вирусных концентраций, создаваемых зараженными органоидами.

Появление вирусных бляшек в обработанных культурах клеток указывало на формирование нового вирусного потомства. Это стало первым доказательством того, что SARS-CoV-2 реплицируется в тканях сетчатки глаза человека.

Органоиды, полученные из эмбриональных стволовых клеток человека, тоже были восприимчивыми к инфекции. Причем зараженные клетки локализуются во внутренней, светочувствительной части у более молодых органоидов сетчатки, а наружную, пигментную часть поражают в зрелых.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире постоянно мутирует, создавая новые штаммы. Американские ученые тем временем предрекли миру появление нового коронавируса SARS-CoV-3.