Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161675-koronavirus-zdatnyy-zarajaty-klityny-sitkivky-oka-vcheni.html

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Наукове відкриття вдалося зробити німецьким вченим — виявилося, що коронавірус може потрапляти в сітківку ока, інфікувати фоторецептори й гангліозні клітини.

Також він підвищує експресію запальних генів, зокрема й пов’язаних із дегенерацією «жовтої плями». Відповідне дослідження опублікували на порталі bioRxiv. org.

Біологи з Інституту молекулярної біомедицини суспільства Макса Планка і Вестфальського університету імені Вільгельма в Німеччині піддали зрілі органели сітківки людини впливу коронавірусу, а потім інкубували їх і вивчили.

Рибонуклеїнову кислоту вірусу виявили за допомогою тесту ПЛР в органелах, оброблених коронавірусом. Також дослідники проаналізували вірусні бляшки для вимірювання активних вірусних концентрацій, створюваних зараженими органоїдами.

Поява вірусних бляшок в оброблених культурах клітин вказувала на формування нового вірусного потомства. Це стало першим доказом того, що SARS-CoV—2 реплікується в тканинах сітківки ока людини.

Органели, отримані з ембріональних стовбурових клітин людини, теж були сприйнятливими до інфекції. Причому заражені клітини локалізуються у внутрішній, світлочутливій частині в молодших органоїдах сітківки, а зовнішню, пігментну частину, вражають у зрілих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі постійно мутує, створюючи нові штами. Американські вчені тим часом передрекли світу появу нового коронавірусу SARS-CoV—3.