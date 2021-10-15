Карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n161674-karantyn-v-ukrayini-posylyly-v-chotyroh-oblastyah-yaki-regiony-pochervonily.html

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Карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рішення набере чинності 18 жовтня. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

У «червону» зону потрапили:

Запорізька область;

Одеська область;

Донецька область;

Дніпровська область.

У «червоній» зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені та мають сертифікати.

Навчальні заклади не можуть працювати в очному форматі, якщо не вакциновані всі педагоги. Це не стосується дитсадків та початкової школи.

Крім того, з 21 жовтня мешканці «червоної» зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що списки професій на обов’язкову вакцинацію не залишаться статичними — професії в ньому будуть постійно оновлюватися. Швидше за все — щотижня.