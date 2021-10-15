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Карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

Карантин в Україні посилили в чотирьох областях — які регіони «почервоніли»

15 жов 2021, 17:22
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Карантин в Україні посилили в чотирьох регіонах під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рішення набере чинності 18 жовтня. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

У «червону» зону потрапили:

  • Запорізька область;
  • Одеська область;
  • Донецька область;
  • Дніпровська область.

У «червоній» зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені та мають сертифікати.

Навчальні заклади не можуть працювати в очному форматі, якщо не вакциновані всі педагоги. Це не стосується дитсадків та початкової школи.

Крім того, з 21 жовтня мешканці «червоної» зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.


Карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що списки професій на обов’язкову вакцинацію не залишаться статичними — професії в ньому будуть постійно оновлюватися. Швидше за все — щотижня.

Джерело: Ракурс


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