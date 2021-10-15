Список професій, для яких вакцинація стане обов'язковою, буде постійно оновлюватись

https://racurs.ua/ua/n161651-spysok-profesiy-dlya-obov-yazkovoyi-vakcynaciyi-bude-postiyno-onovluvatys-moz.html

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Списки професій на обов’язкову вакцинацію не залишаться статичними — професії в ньому будуть постійно оновлюватися. Швидше за все — щотижня.

Про це заявив 14 жовтня в ефірі «Українського радіо» головний санлікар України Ігор Кузін.

Ми будемо постійно переглядати такий список, тому що ми розуміємо, що багато об'єктів, зокрема критичної інфраструктури, повинні працювати навіть при червоній зоні. Зараз напрацьовується цей список, — розповів він.

При цьому на даному етапі зміни списку професій для обов’язкової вакцинації не планується — так, у нього не будуть додавати поліцейських і касирів супермаркетів, запевнив Кузін.

Нагадаємо, в Україні затвердили список професій, для яких вакцинація є обов’язковою. Наказ 7 жовтня офіційно оприлюднило МОЗ. Однак він набуде чинності не відразу.

Обов’язкова вакцинація від COVID-19 розповсюджується на освітян і на чиновників центральної та місцевої влади. МОЗ планує внести до цього списку працівників державних установ і підприємств, що забезпечують реалізацію політики центральних органів влади і працюють на національному і регіональному рівні. Тобто це ті об'єкти, діяльність яких не може зупинятися за будь-яких умов, навіть в умовах воєнного часу.

До цього переліку також мають увійти соціальні працівники, які контактують із людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.

Джерело: «Українське радіо»