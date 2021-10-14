Міжнародний день сільських жінок відзначають 15 жовтня. Фото: usaid.gov

https://racurs.ua/ua/n161650-15-jovtnya-yake-vidznachaut-svyato.html

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Церковне свято 15 жовтня передбачає вшанування мучеників Купріна, Феоктиста та Іустини, які жили в IV ст. і загинули за віру в Ісуса Христа. Також цього дня в церкві шанують пам’ять блаженного Андрія.

Українці вважали Істину та Купріяна захисниками від бісів, чаклунів і відьом. Наші предки вірили, якщо цього дня поводитися необережно, то можуть напасти злі сили. Вважалося, що найбільше страждають від них п’яниці або люди, що нехтують релігійними обов’язками.

Народні прикмети та повір’я на 15 жовтня:

Якщо іній з’явився, то буде суха і сонячна погода.

Холодний вітер і злива — до суворої зими.

Якщо почався сильний листопад, то скоро похолодає.

Східний або північний вітер — до холодної зими.

У світі 15 жовтня відзначають Всесвітній день сільських жінок — день, коли суспільство має звернути увагу на те, що багато хто з жінок, що проживають у сільській місцевості, не мають доступу до якісної медицини та сфері обслуговування, які стали важливою частиною сучасного життя.

Також цього дня святкують Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день миття рук та Всесвітній день боротьби з раком грудей. Крім того, відзначається Всесвітній день студента, День тигра та Національний день грибів в США.

15 жовтня в історії:

1583 рік — українські землі у складі Речі Посполитої перейшла з юліанського на григоріанський календар.

1615 — засновано Київське богоявленське братство, яке в 1701 році перетворено на Києво-Могилянську академію.

1964 рік — відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу «Дружба»

1981 рік — засновано американський гурт Metallica

2003 рік — Китай успішно відправив людину до космосу.

Нагадаємо, у вересні Кабінет погодив указ президента щодо встановлення нового свята — Дня працівників фінансової сфери. Його відзначатимуть щорічно 24 липня.