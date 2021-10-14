Багатоповерхівка спалахнула в Тайвані, десятки загиблих. Скріншот з відео

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Пожежа на Тайвані в багатоповерховому будинку призвела до загибелі великої кількості людей.

Загоряння в 13-поверховому житловому будинку в районі Яньчен міста Гаосюн почалося в ніч на 14 жовтня. Полум’я знищило кілька поверхів будівлі. Внаслідок пожежі щонайменше 46 людей загинули й десятки постраждали. Про це 14 жовтня повідомляє CNN.

За словами начальника пожежної охорони Лі Чин-сю, число загиблих може зрости, бо пожежники почали рятувальну операцію в другій половині дня. Причину пожежі він не назвав. Наразі ліквідацією надзвичайної події займаються 277 осіб.

Місцеві засоби масової інформації повідомляють, що перед пожежею прогримів вибух. Самій будівлі, яка спалахнула, близько 40 років. На верхніх поверхах розташовані квартири, а на нижніх — магазини.

Нагадаємо, у вересні в Білорусі на нафтопереробному заводі «Нафтан» спалахнула пожежа. Займання виникло під час запуску установки сповільненого коксування. Внаслідок цього сталося факельне горіння на позначці на висоту понад 3 м.

Джерело: CNN