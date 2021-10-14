Многоэтажка вспыхнула в Тайване, десятки погибших. Скриншот с видео

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Ракурс

Пожар на Тайване в многоэтажном доме привел к гибели большого количества людей.

Возгорание в 13-этажном жилом доме в районе Яньчэн города Гаосюн началось в ночь на 14 октября. Пламя уничтожило несколько этажей здания. В результате пожара по меньшей мере 46 человек погибли, а десятки пострадали. Об этом 14 октября сообщает CNN.

По словам начальника пожарной охраны Ли Чин-сю, число погибших может возрасти, так как пожарные начали спасательную операцию во второй половине дня. Причину пожара он не назвал. Сейчас ликвидацией чрезвычайного происшествия занимаются 277 человек.

Местные средства массовой информации сообщают, что перед пожаром прогремел взрыв. Самому зданию, которое вспыхнуло, около 40 лет. На верхних этажах расположены квартиры, а на нижних — магазины.

Напомним, в сентябре в Беларуси на нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» вспыхнул пожар. Возгорание возникло при запуске установки замедленного коксования. Вследствие этого произошло факельное горение на отметке на высоту более 3 м.

Источник: CNN