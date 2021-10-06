Пожар в Балаклее. Фото: dani-info.com

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Пожар в городе Балаклея Харьковской области возник в среду, 6 октября.

Возгорание камыша произошло около 12.00 на открытой территории на улице Центральной. Пожар распространился на площади 4,5 га. Пожар мог распространиться на жилой сектор и другие объекты. В 14.20 огонь локализовали, угрозы распространения пламени нет. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Государственной экологической инспекции предупредили о высоких штрафах за сжигание травы — от 3 до 6 тыс. грн. Отмечали, что сейчас по всей Украине проходят природоохранные рейды по случаям самовольного сжигания травы.

В 2021 году Госэкоинспекция выявила более 360 лиц, совершивших административное правонарушение по ст. 77−1 КУоАП (самовольное выжигание растительности или ее остатков). Этих людей оштрафовали на сумму почти 1 млн грн.

Специалисты отмечают, что сжигание травы наносят значительный ущерб окружающей среде, поскольку при сжигании тонны растительных остатков в воздух осуществляется выброс 9 кг микрочастиц, содержащих пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Кроме того, выжигание травы приводит к гибели кладок и мест гнездования птиц, снижению урожайности растений, разрушению верхнего почвенного покрова.

Напомним, 1 октября во время уроков произошел пожар в одной из киевских гимназий. В результате ЧП пришлось эвакуировать 1500 детей. Инцидент произошел в четырехэтажном здании учебного заведения на территории Дарницкого района столицы.