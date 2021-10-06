Пожежа в Балаклії. Фото: dani-info.com

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Пожежа в місті Балаклія Харківської області виникла у середу, 6 жовтня.

Загоряння очерету сталося близько 12.00 на відкритій території на вулиці Центральній. Пожежа поширилася на площі 4,5 га. Пожежа могла поширитися на житловий сектор та інші об'єкти. О 14.20 вогонь локалізували, загрози розповсюдження полум’я немає. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

У Державній екологічній інспекції попередили про високі штрафи за спалювання трави — від 3 до 6 тис. грн. Зазначали, що зараз по всій Україні відбуваються природоохоронні рейди щодо випадків самовільного спалювання трави.

У 2021 році Держекоінспекція виявила понад 360 осіб, що здійснили адміністративне правопорушення за ст. 77−1 КУпАП (самовільне випалювання рослинності або її залишків). Цих людей оштрафували на суму майже 1 млн грн.

Фахівці зазначають, що спалювання трави завдають значної шкоди довкіллю, оскільки під час спалювання тонни рослинних залишків у повітря здійснюється викид 9 кг мікрочастинок, що містять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низку канцерогенних сполук. Крім того, випалювання трави призводить до загибелі кладок і місць гніздування птахів, зниження врожайності рослин, руйнування верхнього ґрунтового покриву.

Нагадаємо, 1 жовтня під час уроків сталася пожежа в одній із київських гімназій. Внаслідок надзвичайної події довелося евакуювати 1500 дітей. Інцидент стався у чотириповерховій будівлі навчального закладу на території Дарницького району столиці.