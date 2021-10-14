Mitsubishi Outlander нового поколения. Фото: Mitsubishi

https://racurs.ua/n161648-mitsubishi-outlander-phev-novogo-pokoleniya-rassekretili-do-prezentacii-foto.html

Ракурс

Mitsubishi (Митсубиси), автомобилестроительная компания из Японии, рассекретила гибридный Outlander PHEV нового поколения.

Премьера новинки запланирована на 28 октября, но японцы решили рассказать о некоторых особенностях машины. Стали известны подробности о новом салоне и экстерьере, но технические характеристики до сих пор остаются в секрете. От бензинового варианта PHEV можно будет отличить по дополнительному лючку зарядки, черной крыше и шильдикам на дверях. Об этом сообщается на сайте Mitsubishi.

Покупателям предложат электрифицированный Outlander с 10 цветами кузова на выбор, включая новый оттенок Black Diamond, и двухцветными колесными дисками размерностью 20 дюймов, как у бензиновой версии.

Наполнение приборной панели в гибриде будет отображать заряд аккумулятора, также новинка получила трехрядный салон, недоступный для предшественника и более качественные материалы отделки и современную электронику.

Что касается технических характеристик, то инсайдеры предполагают, что автомобиль получит более мощную силовую установку и увеличенную батарею, которая обеспечит больший запас хода на электротяге.

Напомним, японская компания Toyota начала использовать растительный биопластик Durabio в производстве машин. Этот биополимерный поликарбонат используют в качестве заменителя стекла. При изготовлении этого материала используют изорсобид — органический продукт.