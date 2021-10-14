Mitsubishi Outlander нового покоління. Фото: Mitsubishi

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Mitsubishi (Мітсубісі), автомобілебудівна компанія з Японії, розсекретила гібридний Outlander PHEV нового покоління.

Прем'єра новинки запланована на 28 жовтня, але японці вирішили розповісти про деякі особливості машини. Стали відомі подробиці про новий салон та екстер'єр, але технічні характеристики досі залишаються в секреті. Від бензинового варіанту PHEV можна відрізнити по додатковому лючку зарядки, чорному даху та шильдиками на дверях. Про це повідомляється на сайті Mitsubishi.

Покупцям запропонують електрифікований Outlander з 10 кольорами кузова на вибір, включаючи новий відтінок Black Diamond, і двоколірними колісними дисками розмірністю 20 дюймів, як у бензинової версії.

Наповненні приладової панелі в гібрида показуватиме заряд акумулятора, також новинка отримала трирядний салон, недоступний для попередника та якісніші матеріали обробки й сучасну електроніку.

Щодо технічних характеристик, то інсайдери припускають, що автомобіль отримає більш потужну силову установку та збільшену батарею, яка забезпечить більший запас ходу на електротязі.

Нагадаємо, японська компанія Toyota почала використовувати рослинний біопластик Durabio у виробництві машин. Цей біополімерний полікарбонат використовують в якості замінника скла. При виготовленні цього матеріалу використовують ізорсобід — органічний продукт.