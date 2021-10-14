Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Представники ПЦУ та УПЦ побилися за храм під Вінницею. Фото: spzh.news

Розбірки православних — представники ПЦУ та УПЦ побилися під Вінницею (ВІДЕО)

14 жов 2021, 20:09
999

Конфлікт між вірянами Православної церкви України та УПЦ Московського патріархату стався в селі Новоживотів Вінницької області.

Сутички виникли сьогодні, 14 жовтня, в день свята Покрови пресвятої Богородиці. Бійку нібито затіяв провокатор, який опинився у натовпі вірян. Зазначається, що співробітники поліції у конфлікт не втручалися та не намагалися його припинити. Штовханина між людьми потрапив на відео, повідомляється в групі «Вартові еспресо» у Facebook.

«Руки забрав!», «Ви що робите?!», «Що робиться?!», «Що за діла?!» — вигукував хтось із натовпу.

Церковний конфлікт у Новоживотові трапляється не вперше. За інформацією «Релігійної правди», 3 жовтня Свято-Покровська парафія ПЦУ вперше зайшла до храму після довгої судової тяганини й провела службу. А 5 жовтня, коли парафіяни зібрались на генеральне прибирання у храмі, на них напали прихильники Московського патріархату й деякий час блокували в храмі. Загалом же протистояння між групами вірян у селі розпочалося у 2020 році, коли храм зайняла ПЦУ.

Як відомо, у січні 2019 року Православна церква України отримала томос про надання автокефалії.


Нагадаємо, священник одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату гуляв у жіночому одязі на Волині. Священнослужителя виявили на трасі поблизу Рожища, він був одягненим у жіночому одязі та одноразових рукавичках.

Джерела: «Вартові еспресо» у Facebook, «Релігійна правда»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів