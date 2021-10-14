Представники ПЦУ та УПЦ побилися за храм під Вінницею. Фото: spzh.news

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Конфлікт між вірянами Православної церкви України та УПЦ Московського патріархату стався в селі Новоживотів Вінницької області.

Сутички виникли сьогодні, 14 жовтня, в день свята Покрови пресвятої Богородиці. Бійку нібито затіяв провокатор, який опинився у натовпі вірян. Зазначається, що співробітники поліції у конфлікт не втручалися та не намагалися його припинити. Штовханина між людьми потрапив на відео, повідомляється в групі «Вартові еспресо» у Facebook.

«Руки забрав!», «Ви що робите?!», «Що робиться?!», «Що за діла?!» — вигукував хтось із натовпу.

Церковний конфлікт у Новоживотові трапляється не вперше. За інформацією «Релігійної правди», 3 жовтня Свято-Покровська парафія ПЦУ вперше зайшла до храму після довгої судової тяганини й провела службу. А 5 жовтня, коли парафіяни зібрались на генеральне прибирання у храмі, на них напали прихильники Московського патріархату й деякий час блокували в храмі. Загалом же протистояння між групами вірян у селі розпочалося у 2020 році, коли храм зайняла ПЦУ.

Як відомо, у січні 2019 року Православна церква України отримала томос про надання автокефалії.

Нагадаємо, священник одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату гуляв у жіночому одязі на Волині. Священнослужителя виявили на трасі поблизу Рожища, він був одягненим у жіночому одязі та одноразових рукавичках.

Джерела: «Вартові еспресо» у Facebook, «Релігійна правда»