Гриби можуть пом’якшити розвиток депресії. Фото: dpsscn.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n161646-gryby-mojut-dopomogty-poboroty-depresiu-vcheni.html

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Поживні речовини у грибах можуть пом’якшити розвиток депресії, стверджують науковці медичного коледжу Університету штату Пенсільванія (США).

Дослідники вивчили дані про дієту та психічне здоров’я, зібрані більш ніж у 24 тис. дорослих американців у період з 2005 по 2016 рік. Науковці з’ясували, що у людей, які їли гриби, була нижча ймовірність розвитку депресії. Також виявилося, що відносно високе споживаннія грибів не давало явної додаткової користі. Про це повідомляє ресурс ScienceDaily.

Таку поживну якість грибів науковці пояснюють тим, що вони містять ерготіонеїн — антиоксидант, який може захистити від пошкодження клітин і тканин в організмі. У ході наукової роботи з’ясувалося, що антиоксиданти допомагають уникнути розвитку деяких психічних захворювань, таких як шизофренія, біполярний розлад і депресія.

За словами провідного дослідника Джибріл Ба, високий рівень ерготіонеїну може знизити ризик окислювального стресу, що також може зменшити симптоми депресії.

Крім того, дослідники повідомили, що печериці містять калій, який знижує тривожність. А гриб Hericium erinaceus (їжак гребінчастий) може стимулювати синтез фактора росту нервів, що може вплинути на запобігання нервово-психічних розладів, включаючи депресію.

Нагадаємо, американські науковці з’ясували, що гриби можуть компенсувати дефіцит багатьох мікроелементів, якщо постійно їх вживати. Наприклад, якщо вживати в їжу 84 грамів грибів на день, організм зможе компенсувати 3,5 міліграми глутатіону і 2,2 міліграми ерготионеїну — природного антиоксиданту, що захищає клітини шкіри та знімає роздратування

Джерело: ScienceDaily