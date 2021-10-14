Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі. Фото: NTO.pl

https://racurs.ua/ua/n161645-avtobus-z-ukrayincyamy-potrapyv-u-dtp-v-polschi-ie-postrajdali-foto.html

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Дорожньо-транспортна пригода з громадянами України сталася в Польщі.

Мікроавтобус з українцями 14 жовтня близько 6.15 за місцевим часом на автостраді А4 врізався в кузов вантажівки. Обидві машини рухалися в одному напрямку. Аварія сталася недалеко від міста Немодлін на південному заході країни. Про це повідомляє видання NTO.pl.

У салоні автобуса було восьмеро українських громадян. За словами прес-офіцера штабу муніципальної поліції в Ополі, п’ятеро з них постраждали внаслідок зіткнення, їм знадобилася госпіталізація. Про стан здоров’я їх не повідомляється.

Зазначається, що після зіткнення автомобілі з’їхали на аварійну смугу. Права смуга автостради А4 в бік Вроцлава закрита на місці аварії. Рух відбувається тільки по лівому ряду.

Нагадаємо, 10 жовтня на Броварському проспекті водій «Фольсквагена» на шаленій швидкості протаранив маршрутку «Богдан», який їхав у напрямку метро «Лісова». Внаслідок автопригоди шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, розповіли в поліції Києва.

Джерело: NTO. pl