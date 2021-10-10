Водій живий на 50% — подробиці нічного тарану маршрутки у Києві

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ДТП у Києві призвело до тяжких наслідків. На Броварському проспекті увечері 10 жовтня водій «Фольсквагена» на шаленій швидкості протаранив маршутку «Богдан», який їхав у напрямку метро «Лісова».

Автобус в’їхав у металеву опору і перекинувся. Внаслідок автопригоди шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, розповіли в поліції Києва.

Водій «Фольквагена» живий на 50%, він знаходиться в критичному стані на апаратній вентиляції легенів з відкритою черепно-мозковою травмою, повідомляє dtp.kiev.ua.

Попередньо поліцейські встановили, що він не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автобусом, що рухався попереду.

П’ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Цікаво, що багато читачів виправдовують водія Volkswagen і звинувачують у скоєнні ДТП маршрутку, водій якої з включеним поворотником перебудувався за кілька секунд до зіткнення. Інші зауважують, що на швидкості понад 100 км/год будь-який маневр на дорозі в місті нагадує аварійну ситуацію.