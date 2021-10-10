Водитель жив на 50% — подробности ночного тарана маршрутки в Киеве, фото - Нацпол

https://racurs.ua/n161432-voditel-jiv-na-50-podrobnosti-nochnogo-tarana-marshrutki-v-kieve-foto-video.html

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ДТП в Киеве привело к тяжелым последствиям. На Броварском проспекте вечером 10 октября водитель «Фольсквагена» на бешеной скорости протаранил маршутку «Богдан», ехавшую в направлении метро «Лесная».

Автобус въехал в металлическую опору и опрокинулся. Вследствие ДТП шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, рассказали в полиции Киева.

Водитель «Фолькваген» живой на 50%, он находится в критическом состоянии на аппаратной вентиляции легких, у него открытая черепно-мозговая травма, сообщает dtp.kiev.ua.

Предварительно полицейские установили, что он не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, который двигался впереди.

Водитель жив на 50% - подробности ночного тарана маршрутки в Киеве, фото — Нацполиция

Пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Интересно, что многие читатели оправдывают водителя Volkswagen и обвиняют в ДТП маршрутку, которая с включенным поворотником перестроилась за несколько секунд до столкновения. Другие отмечают, что на скорости свыше 100 км/час любой маневр на дороге в городе напоминает аварийную ситуацию.