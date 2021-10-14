Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше. Фото: NTO.pl

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Дорожно-транспортное происшествие с гражданами Украины произошло в Польше.

Микроавтобус с украинцами 14 октября около 6.15 по местному времени на автостраде А4 врезался в кузов грузовика. Обе машины двигались в одном направлении. Авария произошла недалеко от города Немодлин на юго-западе страны. Об этом сообщает издание NTO.pl.

В салоне автобуса были восемь украинских граждан. По словам пресс-офицера штаба муниципальной полиции в Ополе, пятеро из них пострадали в результате столкновения, им понадобилась госпитализация. О состоянии здоровья их не сообщается.

Отмечается, что после столкновения автомобили съехали на аварийную полосу. Правая полоса автострады А4 в сторону Вроцлава закрыта на месте аварии. Движение происходит только по левому ряду.

Напомним, 10 октября на Броварском проспекте водитель «Фольсквагена» на бешеной скорости протаранил маршрутку «Богдан», который ехал в направлении метро «Лесная». В результате ДТП шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, рассказали в полиции Киева.

Источник: NTO. pl