Зеленский прибыл на Донбасс с рабочим визитом. Фото: ООС

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Владимир Зеленский, президент Украины, 14 октября отправился на Донбасс.

В рамках рабочей поездки глава государства посетит Луганскую и Донецкую области. Он побывает на передовых позициях бойцов Вооруженных сил Украины в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщил Офис президента.

Также на Банковой отметили, что запланирован визит Зеленского в Мариуполь. В этом городе он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме того, президент ознакомится с объектами, которые сооружают в рамках программы «Большое строительство».

Как известно, 14 октября Зеленский, обращаясь к студентам Луганского военного лицея в день присяги на острове Хортица заявил, что война на Донбассе является вызовом, который Украина должна преодолеть ради мира в будущем. А в Запорожье глава государства провел рабочий ланч с главами дипломатических представительств стран «Большой семерки». С дипломатами он обсудил вопросы мирного урегулирования на Донбассе, реформы и трансформацию Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил правительству полностью выплатить долги украинским военным. Министерство обороны должно им почти 1,5 млрд грн.