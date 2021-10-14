Осенние каникулы из-за COVID-19 могут продлить до месяца. Фото: depo.ua

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Продлить осенние каникулы из-за пандемии коронавируса могут в Украине.

Школьникам придется пробыть дома 3−4 недели. Это произойдет, если соответствующее решение о каникулах примут Министерство здравоохранения и Министерство образования. Возможность продление каникул связано с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19. Об этом 14 октября заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Украинского радио».

Скорее всего они каникулы будут немножко продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3−4 недели, — отметил он.

Главный санврач добавил, что 607 детей лечатся от «ковида» в стационаре. Больные дети заняли 21% от количества коек для больных коронавирусом, которые были выделены на педиатрическом направлении. Кузин добавил, что дети начали активнее болеть. Отмечается, что класс закрывают на условный карантин, если выявляют хоть один случай COVID-19.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с понедельника, 18 октября. В МОН такое решение приняли из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом по всей территории Украины.

А в Киевской городской государственной администрации заявили, что дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику — с 25 октября, так как причин для их досрочного начала нет.