ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного экс-судьи. Фото: capital.ua

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Европейский суд по правам человека признал люстрацию экс-судьи Верховного суда Игоря Самсина нарушением со стороны Украины.

В ЕСПЧ заявили, что увольнение судьи в соответствии с законом Украины «Об очищении власти» привело к нарушению его прав. В суде считают, что Украина нарушила ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека. Об этом 14 октября сообщила «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что согласно закону о люстрации судьи Верховного суда Игорю Самсину запретили работать на государственной службе до конца 2024 года, а его имя внесли в общедоступный Люстрационный реестр. Также судью лишили льгот, связанных с его выходом на пенсию, несмотря на близость к пенсионному возрасту. Это произошло из-за того, что его заявление об отставке не рассматривалось.

Суд постановил, что меры, предусмотренные законом о люстрации и наложенные на заявителя, не были необходимыми в демократическом обществе. Решение ЕСПЧ обязывает Украину выплатить Самсину 5 тыс. евро морального вреда и возместить 1 тыс. 500 евро судебных издержек. Сообщается, что суд не стал выносить решение о выплате материального ущерба заявителю.

Как известно, в Украине закон «Об очищении (люстрации) власти» приняли с целью устранить негативные сдвиги в госслужбе в период правления Януковича. Закон систематически применялся к определенным категориям госслужащих, которые находились на должностях в период с 2010 по 2014 год.

Напомним, в июне один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук пожаловался в Европейский суд по правам человека на украинскую власть. Подозреваемый в госизмене политик обвинил действующие власти в политической мотивированности его дела, а также в грубом нарушении прав на справедливый суд.

Источник: «Европейская правда»